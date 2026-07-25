AK Partili İnan: ‘Partimizin kapısı herkese açıktır’

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki siyasi tabloya ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin kentte birinci parti konumunda olduğunu savunan İnan, Cumhur İttifakı'nın İzmir'de yüzde 40 bandına ulaşarak seçmenlerin teveccühünü kazandığını ifade etti. İzmir'in uzun yıllardır tek bir siyasi partiyle özdeşleştirilmesine tepki gösteren İnan, şu ifadeleri kullandı: "İzmir'i tek bir partinin, CHP'nin kalesi gibi gören anlayış miadını doldurmuştur. İzmir hiçbir siyasi anlayışın kalesi değil, 5 milyon hemşehrimizin şehridir. İzmirlilere en iyi hizmeti sunmak, İzmir'in sorunlarını çözmek ve İzmir'i çok daha ileriye taşımak için partimizin kapısı elbette herkese açıktır" ifadelerini kullandı.