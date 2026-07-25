Bahçeli’den milli değerler vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın ve Ayasofya'nın ibadete açılmasının yıl dönümleri sebebiyle paylaşım yaptı. Bahçeli, paylaşımlarında milli değerlere vurgu yaptı. Devlet Bahçeli, "Bilinmelidir ki, Lozan Barış Antlaşması'nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Bu şuursuz ve gayri milli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyecek, Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadeleyle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir" dedi.

6'NCI YILINI KUTLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Ayasofya'nın ibadete açılışı kutlu olsun. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz."