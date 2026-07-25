Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi de hesap veriyor

TUNCELİ'DE 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Dün ise Handan Sonel, Gülistan Doku'nun SIM kartında işlem yaptığı belirtilen tutuklu Gökhan Ertok'un patronu M.A. ile dönemin güvenlik korucusu Y.A, JASAT ekipleri tarafından ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada Doku ailesinin bireyleri, "Katiller" diyerek bağırdı.