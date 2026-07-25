Özgür Özel'in Yeni Parti hamlesi tartışmalarla başladı: Kurucular listesi eleştirilerin odağında

Yeni Parti'nin temelleri; iddianamalerde rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarının merkezindeki Ağbaba, Özer, Bulut, Karabat ve Aytekin gibi çok sayıda şüpheli vekilin imzasıyla atıldı.Mutlak butlan kararı sonrası yaklaşık 2 aydır süren gerilim, kavga ve tartışmaların ardından CHP dün resmen ikiye bölündü.
Manisa milletvekili Özgür Özel, dün CHP'den istifa etti. Hemen ardından Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. CHP'den 91 milletvekili Yeni Parti'ye geçerken, 44 vekil ise CHP'de kaldı.
O İSİMLER BAŞ ROLDE
Yeni Parti'nin kurucuları arasında adları çok sayıda şaibeye karışan isimler yer alıyor. Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi İBB ve Aziz İhsan Aktaş davalarının merkezindeki isimler Yeni Parti'de aktif rol alacak. Aziz İhsan Aktaş iddianameside Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü.
İBB iddianamesinde adı geçen ve "İmamoğlu'nun korunaklı kasası" olarak bilinen Milletvekili Turan Taşkın Özer de yine Yeni Parti'de siyaset yürütecek. Adaylık karşılığı partililerden rüşvet talep etmek ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefindeki Veli Ağbaba da Yeni Parti'nin başrol isimlerinden biri olacak.
Özel'in 2.5 yıllık genel başkanlığı döneminde birçok skandal da patlak verdi. Yolsuzluk şüphelilerine her koşulda kalkan olması, "Arınalım" diyen 1800 partiliyi sorgusuz sualsiz ihraç etmesi, milli ve manevi değerlere saldıran sözde komedyenlere tam destek vermesi, belediye başkanlarına küfürlü mesajlar atması, yerel yönetimlerde görülen istifa dalgası, makam aracını belediye kaynaklarını kullanarak ultra lüks hale getirmesi, il başkanlıklarının talan edilmesine müsaade etmesi ve İmamoğlu'ndan izin isteyerek politika üretmesi gibi birçok tepki çeken hamle uzun süre tartışıldı. Özel'in döneminde başta Üsküdar, Çiğli, Buca ve Konak olmak üzere birçok belediyede ise mali kriz zirve yaptı. Özel ve ekibinin, kendilerini destekleyen milletvekili sayısını artırabilmek için herkese 1 dönem daha vekillik talep ettiği, il örgütlerini de kendi emirlerine verme taahhüdünde bulunduğu iddia ediliyor.
MECLİS'TE DENGELER DEĞİŞTİ
Yeni Parti'nin kuruluşuyla sonuçlanan bölünme Meclis içi dengeleri de değiştirdi. Yeni Parti, 91 milletvekiliyle ana muhalefet konumuna yükselirken; 44 milletvekili kalan CHP, Meclisteki 5'inci parti konumuna düştü. TBMM'deki güncel sandalye dağılımı şu şekilde:
AK Parti: 277
Yeni Parti: 91
DEM Parti: 56
MHP: 46
CHP: 44
İYİ Parti: 29
Yeni Yol: 20
YRP: 4
HÜDA-PAR: 4
TİP: 3
Demokratik Bölgeler Partisi: 2
Emek Partisi: 2
Saadet Partisi: 1
Demokratik Sol Parti: 1
Demokrat Parti: 1
Bağımsız: 11
'BAŞKA ÇARE KALMAMIŞTI'
Özgür Özel yaptığı ilk açıklamada, "CHP'den ayrılmak kolay bir şey değil ama bazı zorluklar aşılmadan yeni bir yola girilemiyor. Bir başka çare kalmamıştı" dedi. Anadolu Kulübü'nde toplanan Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısında Özel, oy birliğiyle genel başkanlığa seçildi.