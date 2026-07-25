Özgür Özel'in Yeni Parti hamlesi tartışmalarla başladı: Kurucular listesi eleştirilerin odağında

Özel'in 2.5 yıllık genel başkanlığı döneminde birçok skandal da patlak verdi. Yolsuzluk şüphelilerine her koşulda kalkan olması, "Arınalım" diyen 1800 partiliyi sorgusuz sualsiz ihraç etmesi, milli ve manevi değerlere saldıran sözde komedyenlere tam destek vermesi, belediye başkanlarına küfürlü mesajlar atması, yerel yönetimlerde görülen istifa dalgası, makam aracını belediye kaynaklarını kullanarak ultra lüks hale getirmesi, il başkanlıklarının talan edilmesine müsaade etmesi ve İmamoğlu'ndan izin isteyerek politika üretmesi gibi birçok tepki çeken hamle uzun süre tartışıldı. Özel'in döneminde başta Üsküdar, Çiğli, Buca ve Konak olmak üzere birçok belediyede ise mali kriz zirve yaptı. Özel ve ekibinin, kendilerini destekleyen milletvekili sayısını artırabilmek için herkese 1 dönem daha vekillik talep ettiği, il örgütlerini de kendi emirlerine verme taahhüdünde bulunduğu iddia ediliyor.