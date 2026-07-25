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Şiddet ve akran zorbalığı vakaları tek merkezden kontrol edilecek

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Şiddet ve akran zorbalığı vakaları tek merkezden kontrol edilecek

ÇOCUKLARIN okullarda gerçekleştirdiği saldırılar ve akran zorbalığı vakalarına ilişkin ilk rapor TBMM Akran Zorbalığını Araştırma Komisyonu'nda kabul edildi. "Şiddet ve zorbalama" olaylarının tek çatı altında takip edecek sistemin kurulmasını öneren rapor, çocuklara "öfkeni kontrol et" eğitiminin verilmesini içeriyor. Komisyon Başkanı AK Partili Yıldız Konal Süslü, bu çerçevede akran nezaketini de içeren ilk eğitimin İstanbul'daki 25 okulda verildiğini açıkladı. Ayrıca yeni raporla birlikte akran zorbalığı vakaları tek bir merkezden kontrol edilecek. TBMM Başkanlığı'na sunulacak rapor, gereğinin yapılması için bakanlıklara da iletilecek.

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