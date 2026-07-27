‘AK Parti en büyük sivil toplum hareketlerinden birisidir’

AK Parti İzmir
Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Kırkpınar, "İnşallah 14 Ağustos itibarıyla, bu kutlu davanın çatısı altında hep birlikte 25. yılımızı geride bırakmış olacağız. Elde edilen bu başarıların en büyük mimarlarından biri de partimizin kuruluşundan bugüne kadar ilk günkü heyecan ve sadakatle emek veren İzmir teşkilatlarımız ile dava ve yol arkadaşlarımızdır. AK Parti, yalnızca bir siyasi parti değil; milletimizin değerlerinden doğan, dünyanın en büyük sivil toplum ve dava hareketlerinden biridir. Bugün omuzlarımızdaki sorumluluk sadece ülkemize karşı değil, aynı zamanda gözünü Türkiye
'ye çevirmiş tüm mazlum coğrafyalara karşı da büyük bir sorumluluktur" dedi.