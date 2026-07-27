CHP kurultay davasında dosya Yargıtay’ın ön incelemesinde

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
(BAM) 36. Hukuk Dairesinin, CHP
kurultay davasında, "mutlak butlan" nedeniyle Özgür Özel
ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını ön incelemeye aldı. BAM 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davayı karara bağlamıştı. Davanın taraflarının karara yaptığı itirazlar üzerine Daire, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, esas numarası vererek dosyayı kaydetti, ardından ön incelemeye aldı. Ön inceleme aşamasında eksiklik tespit edilmezse Dairece dosya daha sonra esastan incelenecek ve "mutlak butlan"a ilişkin kesin hüküm verilecek. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle dün yaptığı toplantıda, CHP'nin yeni Grup Başkanı belli oldu. Grup Başkanlığı için Gürsel Erol ile yarışan Faik Öztrak
,3. turda seçimi kazandı. Böylece yeni Grup Başkanı Faik Öztrak oldu.