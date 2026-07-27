Haluk Levent'ten 'evleneceğiz' diyerek kandırdığı sevgilisine kripto tezgah

Kaya'nın konuşmanın devamında "Sevda hanım haftaya Cuma günü söylediğimiz ödemeyi yapmazsak söylediğiniz işlemlere başlarız. Bu kez kesinlikle yapacağız. Aynı gün net ödeme planını da size billdireceğiz" dediği ilerleyen günlerde yapılan konuşmada ise paranın yatırılmaması üzerine Sevda Kurt'un, "Parayı ne zaman havale edeceksiniz. Bekliyoruz..." dediği ortaya çıktı.

'SEVDA ABLANIZ PARA VERİYOR NEDEN ALMIYORSUNUZ'

Sevda Kurt'un Haluk Levent ile tanışması, 2022 yılı Şubat ayında Ahbap Derneği'nin sosyal medya hesabından yaşlı bir çiftin ev tamiratı için yaptığı yardım çağrısıyla başladı. İhtiyaç sahiplerine 10 bin TL bağış yapmak istediğini belirten Kurt, kısa süre sonra bizzat sanatçı tarafından arandı.Kurt ifadesinde, Levent'in dernek çalışanlarına "Sevda ablanız para veriyor neden almıyorsunuz?" diye çıkışarak kendisini dernek merkezine davet ettiğini ve bu ziyaretle aralarında bir güven ilişkisi tesis edildiğini anlattı.

BASKILARINA DAYANAMADIM

Tanışıklıktan yaklaşık bir hafta sonra Haluk Levent, İsviçre'de yatırımları olduğunu ancak finansal olarak sıkıştığını iddia ederek Kurt'tan borç para talep etti. Sanatçının "Türkiye'nin en güvenilir insanı" olduğunu vurgulayan baskılarına dayanamayan Kurt, 2022 yılı içerisinde Emrah Gödeliner'in hesabına üç parça halinde borç para gönderdi.