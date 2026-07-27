Helvacı’nın mirası şenlikle yaşatıldı

Aliağa Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Aliağa Sanat Günleri, Helvacı Kilim ve Kültür Şenliği ile Helvacı'da renkli bir güne sahne oldu. Helvacı'nın köklü kültürel mirasını sanatla buluşturan şenlik; sergiden söyleşilere, halk oyunları gösterilerinden konserlere kadar gün boyu birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Şenlik programı, Helvacı Meydanı'nda "Siyah Beyaz Hatıralarda Helvacı" isimli fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Helvacı'nın geçmişini siyah beyaz karelerle günümüze taşıyan sergide; beldenin Yörük kültüründen üretim geleneğine, düğünlerinden bayramlarına, okul sıralarından köy meydanlarına uzanan toplumsal hafızası gözler önüne serildi. Etkinlik kapsamında tarihi helvacı kilimi ve yörük kültürü konuşuldu.