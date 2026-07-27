SON DAKİKA: AHBAP Derneği'ne kayyum atandı

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında derneğe kayyum atandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, derneğin tüm mal varlığı ve idare yetkilerinin yönetim kayyımına devredilmesine karar verirken, avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han yönetim kayyımı olarak görevlendirildi. Derneğin faaliyetleri durduruldu.
DERNEĞİN FAALİYETLERİ SONA ERDİ
Kararda, AHBAP Derneğinin faaliyetlerinin sona erdiği, hesapları ve mal varlıkları üzerine tedbir konulduğu, derneğin fesih sürecinin başlatıldığı kaydedildi. Derneğin iştiraklerinin de TMSF yönetiminde kayyım idaresine tabi tutulduğu yer aldı.
ÜÇ KİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ
İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği; derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın kayyum olarak atanmasına karar verdi.