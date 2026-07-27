SON DAKİKA: AHBAP Derneği'ne kayyum atandı

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında derneğe kayyum atandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, derneğin tüm mal varlığı ve idare yetkilerinin yönetim kayyımına devredilmesine karar verirken, avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han yönetim kayyımı olarak görevlendirildi. Derneğin faaliyetleri durduruldu.