12 milyarlık para trafiği deşifre oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 28 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

100 KİŞİYE TUTUKLAMA

Operasyonlarda, hesaplarında 12 milyar lira para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerden 100'ü tutuklandı, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan siber suçlara karşı yürüttüğümüz mücadelemize devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.