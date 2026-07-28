ABD Büyükelçisi: Trump İran ile görüşmelere alan tanıyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti. Pazar günü Fox News televizyonuna konuşan Büyükelçi Waltz, Başkan'ın görüşmelere alan açtığını ve biraz zaman tanıdığını söyledi. İran ordusundan bir sözcü ise pazar günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın yanıt olarak bölgedeki misilleme saldırılarını durdurduğunu ifade etti. Saldırılara ara verilmesi, yaklaşık iki haftadır devam eden günlük ABD bombardımanlarının ve karşılıklı misillemelerin ardından gerçekleşti. Bu durum, haziran ayında sağlanan ateşkesin fiilen bozulmasına yol açmıştı. Trump'ın şimdilik gerilimi tırmandırmaktan vazgeçip vazgeçmediği sorusuna yanıt veren Waltz, NBC'ye yaptığı açıklamada, bu kadar ileri gitmeyeceğini belirterek Başkan'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu dile getirdi.

İRAN'DAN ABD'YE NET MESAJ: İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın gerektiğinde savunma, gerektiğinde ise diplomasi araçlarını kullanacağını söyleyen Bekayi, "Hiçbir zaman ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine izin vermedik ve vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ile imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin Abraham Anlaşmaları'na katılmasına bağlı olacağı yönündeki açıklamasını da değerlendirdi. ABD'nin bu konuda 24 saat geçmeden tutum değiştirdiğini ve Abraham Anlaşmaları'na katılım şartı öne sürdüğünü belirten Bekayi, bunun Washington'ın alışılmış bir tutumu olduğunu söyledi. Ummanlı heyet ile Tahran'da Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişi düzenlemeleri konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu olduğunu aktaran Bekayi, ABD'nin bu görüşmelerle bir ilgisinin olmadığını ve halihazırda ABD ile bir müzakere yürütmediklerini ifade etti. Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun değişmediğini ve boğazın hala gemi trafiğine kapalı olduğunu belirtti.