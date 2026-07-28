AHBAP’ta 4. dalga konut vurgununa: 1300 konut sözü verip 490 yaptılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın; derneğin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek çekleri ve Haluk Levent ile bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler olmak üzere dört ana başlık altında yürütüldüğü öğrenildi. Gözaltı listesinde Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran da bulunuyor.

DERNEK KASASINDAN PEŞİN ÖDEMİŞLER

Yapılan incelemelerde Ahbap Derneği'nin Hamle Yapı, Azim Yol, Pegas ve ISB şirketleriyle depremzedelere bin 300 konut yapımı için anlaştığı ve dernek kasasından peşin ödemeler yapıldığı saptandı. Ancak bugüne kadar teslim edilen konut sayısının sadece 490'da kaldığı belirlendi.

12 okul yapıldığı iddiasıyla ilgili incelemeler sürerken; yetkililerin konutların yapılamamasını "Bakanlığın yer göstermemesi", peşin ödemeleri ise "Kur dalgalanması ve kaos ortamı" ile bahanesine sığındıkları öğrenildi. Savcılık derneğin kasasından bu kapsamda ne kadar para ödendiğini mercek altına aldı.