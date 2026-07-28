AK Parti’den 25. yıla özel dev kutlama

AK Parti, 14 Ağustos'ta kutlanacak 25. kuruluş yıl dönümü için kapsamlı bir program hazırladı. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek ana programda "Güvenli Liman Türkiye", "Çeyrek Asır", "Huzur" ve "İstikrar" temaları öne çıkacak. Türkiye'nin son 25 yılda hayata geçirilen hizmetleri ve gelecek vizyonu, hazırlanan özel içeriklerle katılımcılara aktarılacak. Edinilen bilgilere göre, kutlamalar yalnızca Ankara ile sınırlı kalmayacak. AK Parti teşkilatlarında bugüne kadar görev yapıp vefat edenler teşkilat mensupları için 81 ilde mevlit programları düzenlenecek. Böylece partinin kuruluşundan bugüne emeği bulunan isimler dualarla yâd edilecek. Ana programa vatandaşların yanı sıra 4 binden fazla davetlinin katılması bekleniyor. AK Parti'nin 25. kuruluş yılına özel yeni bir şarkı için de çalışmalar sürüyor.

'GENÇLERİN GELECEĞİNE ÖNEMLİ BİR YATIRIM YAPTIK'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi'nin çocuk ve gençlerin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Atatürk İl Halk Kütüphanesi, yaklaşık 5.000 metrekarelik modern hizmet alanıyla çocuklarımızdan gençlerimize, yetişkinlerimizden görme engelli vatandaşlarımıza kadar herkese hizmet veriyor" dedi. Saygılı, "AK Parti hükümetlerimizin kültür ve eğitim yatırımları kapsamında İzmir'imize kazandırılan İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, yaklaşık 5 bin metrekarelik modern hizmet alanıyla çocuklarımızdan gençlerimize, yetişkinlerimizden görme engelli vatandaşlarımıza kadar herkese hizmet veriyor. 72 binin üzerinde kitap, 69 binin üzerinde kayıtlı üye, robotik kodlama, ebru, resim ve ahşap tasarım atölyeleri, Millî Dijital Kütüphane erişimi. Tüm bu imkânlarıyla kitap, bilgi, kültür ve teknolojinin buluştuğu kütüphanemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır. İzmir için eser üretmeye, yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.