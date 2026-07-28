Ayrışmalar sürüyor

ÇINARLI SAF DEĞİŞTİREBİLİR

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun YENİ Parti safına katılması bekleniyor. Konak Belediye Meclis üyeleri Abdullah Siyahkoç, Şerafettin Bahtiyar, Cem Eren, Cemal Küpeli ve Çetin Taylanhan'ın CHP'de kalacağı netleşti. İlçe Başkanı Serkan Kalmaz'ın YENİ Parti kararının ardından kalan 20 CHP'li meclis üyesinin YENİ Parti'ye geçmesi bekleniyor.

BUCA'DA BELİRSİZLİK HAKİM

Buca'da Başkan Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından göreve gelen başkan vekili Hüseyin Benzer'in meclis grubuna göre tavır alacağı aktarıldı. Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, CHP'de kalma kararı aldığını duyurmuştu.

GÜZELBAHÇE FİRESİZ

Güzelbahçe'de İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve yönetimi istifa ederek YENİ Parti'ye geçti. Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın tutuklanmasının ardından göreve gelen Ayşe Akın ve Meclis grubunun ise firesiz YENİ Parti'ye geçeceği konuşuluyor.

BAYRAKLI KARARSIZ

Bayraklı'da Belediye Başkanı İrfan Önal'ın henüz kararını vermediği öğrenilirken, Meclis Üyelerinin ise Önal'ın kararı doğrultusunda hareket edeceği aktarıldı

MANİSA'DA FİRE YOK AYDIN'DA TEK FİRE

Manisa ve Aydın örgütlerinde tablo netleşti. Manisa'da CHP ilçe başkanları, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri firesiz olarak YENİ Parti'ye geçmesi bekleniyor. Aydın'da 10 belediye başkanında fire yokken örgütlerde Söke dışında fire beklenmiyor. Öte yandan CHP'de yaşanan siyasi hareketliliğin ardından Aydın'da ilk belediye başkanı istifası geldi. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP üyeliğini e-Devlet üzerinden sonlandırdığını açıklayarak istifasını sosyal medya hesabından paylaştı. Arıcı'nın "Seçilmiş belediye başkanıyım, atanmışlarla yol yürümem" sözleri dikkat çekti.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Karabağlar'da Belediye Başkanı Helil Kınay'ın Özgür Özel'den yana tavır aldığı biliniyor. İlçe Başkanı Volkan Gürboğa'nın istifasının ardından Özgür Özel ile fotoğraf paylaşan Kınay, YENİ Parti'ye geçiş için sinyali vermişti. Başkan Kınay'ın yarın meclis üyeleri ile toplantı yapacağı ve istifa kararını açıklayacağı öğrenildi. Meclis gurubunda ise 17 meclis üyesinin YENİ Parti'ye geçmesi bekleniyor. 3 kişinin ise CHP'de kalacağı öğrenilirken 3 isim ise henüz kararını vermedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ise bağımsız kalacak.

ÇİĞLİ'DE SON SÖZ MECLİSİN

Çiğli'de Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın meclis üyeleri ile istişare toplantısı sonrası karar vereceği ve toplantıdan sonra kararını açıklayacağı aktarıldı. Çiğli İlçe Başkanlığı görevi sırasında disipline gönderilen Erkan Akar Perşembe Günü CHP'den istifa etmişti. İl yönetimi ise istifa etmemiş ve CHP içerisinde kalmıştı.

EŞKİ'DEN İSTİFA BEKLENİYOR

Bornova'da Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin YENİ Parti'ye geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Eşki'nin kararının ardından Meclis grubunda ise fire verilmesi beklenmiyor.

NARLIDERE'DE TOP MECLİSTE

Narlıdere'de Belediye Başkanı Erman Uzun'un meclis grubu ise yapacağı görüşmenin ardından kararını vereceği öğrenildi.

BERGAMA'YA DA SIÇRADI

Bergama'da Belediye Başkanı Tanju Çelik, CHP'li tüm meclis üyeleri ve ilçe yönetimi toplu şekilde istifa ederek YENİ Parti'ye geçti. 19 üyenin tamamının YENİ Parti bünyesine geçeceğini bildiren İlçe Başkanı İsmail Durmaz, ortak bir yol haritası belirlediklerini dile getirdi.