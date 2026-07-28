Bahçeli: CHP-YENİ Parti ana gündem olmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve YENİ Parti hattında yaşanan tartışmalara değinerek, bu gündemin Türkiye'nin asıl gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti; siyasi partilerin üstündedir. Türk milleti, siyasetin merkezinde ve bütün siyasi yapıların üzerindedir. Hiçbir parti içi mücadele, hiçbir koltuk çekişmesi ve hiçbir şahsi kırgınlık, ülkemizin ortak geleceğinden daha önemli kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

HER İKİ TARAFA SAĞDUYU ÇAĞRISI

"SAYIN Kemal Kılıçdaroğlu'nun, uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi, hukuki imkanlara müracaat etmesi ve yıllarca Genel Başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine dair görüşlerini açıklaması en tabii hakkıdır" diyen Bahçeli, özetle şunları söyledi: Sayın Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinde uzun yıllar sorumluluk üstlenmiş ve milyonlarca vatandaşımızın demokratik desteğini almış bir siyasetçidir. Kendisine yönelik değerlendirmelerin hakaret, küçümseme ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmesi doğru değildir. Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP - Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti, bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez." Devlet Bahçeli, "Bugün yapılması gereken; CHP-Yeni Parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir" diye konuştu.