Başkan Erdoğan: Devlete çekilen operasyonlar ortaya çıkıyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi, ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bilgiye erişimin kolaylaşıp, hızlandığı bir dönemdeyiz. Uydu ve haberleşme teknolojilerinde hemen her gün yeni bir gelişme kaydediliyor. Sosyal medya mecraları hangi konuya yaklaşılacağını, meselelere hangi tepkilerin verileceğini ciddi oranda belirlemektedir.

6 Şubat Depremlerinde yalan haberlerden, algı faaliyetlerine kadar uzanan geniş bir alanda sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti istismar edildi. Resmi kurumlarımız töhmet altında bırakıldı.

"DEPREM FIRSATÇILARI BUGÜN HESAP VERİYOR"

Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor.

Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi, ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.

Ucu nereye varırsa varsın gerilimden ve kutuplaşmadan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz

Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi, ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz.

Artık uluslararası kamuoyu Türkiye'yi, yalnızca başkalarının kaleme aldığı metinlerden ya da tamamen karalama amaçlı çekilmiş sinema filmlerinden değil; kendi kültürümüzü ve gerçekliğimizi yansıtan dizilerden, belgesellerden, dijital platformlardan tanıyor.