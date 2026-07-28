Doku soruşturmasında 18 gözaltı

Altı yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale ettiğine dair şüphe üzerine yapılan yeni operasyonda 15 ilde 18 şüpheli bulunduğunu, 21 adreste arama yapıldığını duyurdu. Soruşturmayı yürüten Erzurum Başsavcılığı gözaltına alınanlar arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir başpolis memuru, 10 polis memuru ve üç emekli polis memuru olduğunu açıkladı. Bu operasyon Gülistan Doku soruşturmasındaki dördüncü dalga operasyon oldu. Gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ESKİ VALİ TEKRAR ADLİYEDE

Tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, tutuklu bulundukları cezaevinden alınıp sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Erzurum Şehir Hastanesine getirildi. Sonel, Eroğlu ile Ertok, yoğun güvenlik önlemleri altında, soruşturmada ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesine getirildi. Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyal ve evrakların da soruşturmaya yön verecek önemli deliller arasında olduğu değerlendiriliyor.