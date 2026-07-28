“Terörsüz Türkiye’de yeni aşamaya geldik”

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu dün gerçekleşti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zeminin ortaya çıkması idi. Çok sayıda toplantı yapıyoruz. Siyasi hukuki boyutları olan, çok kapsamlı bir süreç. Şimdiye kadarki irade TBMM'de bir komisyon ile Meclis başkanımız başkanlığındaki çalışmalar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bir devlet politikası olarak yürüyor. Bu dinamizm içinde devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bundan sonrası önemlidir. Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması önemli ama oluşturulan politik atmosfer önemli. Bu süreçte katkılar çok değerli, yapıcı eleştiriler de öyle. Yıkıcı olan eleştiriler ise son derece zararlıdır" dedi.

'HER ZAMAN SAĞDUYULU OLMALIYIZ'

"En zor zamanlarda güçlü reformlara imza attık" diyen Çelik, "En büyük takdir, en büyük değer milletimizin fertlerinindir. Milletin arasına Türk Kürt diye Alevi Sünni diye fitne sokmaya çalışan provokasyonlara hedef oldu ülkemiz. Birçok operasyon ile karşı karşıya kaldı. Bu provokasyonlar karşısında sağ duyulu tek bir ferdi diğerine yan göz ile bakmadı. Esas kahramanlar milletimizin bu makul çoğunluğudur, basiretidir. Şimdi bu sağduyuyu aidiyeti ne olursa olsun tüm kesimlerde görüyoruz. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye'dir" diye konuştu. 'DAHA KRİTİK BİR NOKTADAYIZ'

Çelik, "Terörsüz Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan şey sisteme daha çok oksijen yükleyecek yaklaşımlar. Zaman propaganda zamanı değil. Zaman doğru dille her bir vatandaşımıza ulaşacak zamandır. Tek rengin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu bir siyasal yaklaşımın ortaya koymanın zamanıdır. Aşırılıklardan kaçınmak en temel ilke olmalı. Bu aşırılıklardan kaçınma herkesin dikkat etmesi gereken konudur. Her ne olursa olsun bir bu meseleyi ana yolda tutup yan yollara sapmasını engelleyeceği dedik. Meclis'teki komisyona katılan bütün partiler, pozitif dil kullananlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik noktadır. Kaldıraç artık bunu yerine yerleştirecek yere kaldırdı ve bunu yörüngesine oturtmak gerekiyor. Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Sürekli toplantı yapıyoruz. Bazen sabah ve akşam toplantılar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

'TUTUMLARINI LANETLİYORUZ'

Çelik, "Batı Şeria'daki gelişmeleri hassasiyet ile takip ediyoruz. İsrail Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye çalışıyor. Dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanı işgal ediliyor. Bu bütün dünya için tehlikelidir. Yarın bu krizlere uzak olduğunu düşünen ülkeler bile bu krizlerle yarın bir gün yüzleşmek zorunda kalacaklar. Netanyahu ve onun soykırım şebekesi bütün dünya için büyük bir sıkıntıdır. Uluslararası hukuku korumak için bu şebekeye karşı ilk iş somut adımlar atmaktır. Mescid'i Aksa'ya karşı tutumlarını lanetliyoruz. Kiliselere de bunu yapıyorlar. Bu bir soykırım şebekesinin bütün mabetlere karşı nefret şebekesi gibi hareket ettiği görülüyor" şeklinde konuştu.

'ALACAKARANLIK' BENZETMESİ

ÖZGÜR Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Eskiden alacakaranlık kuşağı diye dizi vardı. CHP'dekiler buna benzemeye başladı. CHP'nin iç çatışması başka formüller ile devam ediyor. Siyasi partiler demokrasiler için vazgeçilmezdir. Birincisi meşru siyaset alanına dönük katkısı nedir. İkincisi temiz siyasete katkısı nedir? Tüm bu olalar başladığında bizi karıştırmayın demiştik. Bu skandallar konusunda iki farklı kanadın tavrından ortaya çıkan bir şey. Şimdi tartışma CHP kökenli iki parti arasında devam ediyor tartışma" ifadelerini kullandı.