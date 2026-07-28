Türkiye-Sudan hattında kritik temas

Sudan
Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem, bugün iki günlük bir ziyaret için Türkiye
'de. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
, Sudanlı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye'nin, Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulayacak ve Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını teminen diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade edecek. Fidan'ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomi, ticaret, enerji, eğitim ve kültür başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesinin ve mevcut iş birliği alanlarının ahdi zemininin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Türkiye'nin Sudan'a yönelik insani yardımlarına devam ettiğini kaydetmesi öngörülen Fidan, diğer yandan Türk firmalarının Sudan'ın imarına kayda değer katkılar sağlayabileceğini ifade edecek. Bakanlar, Afrika Boynuzu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunacak. Ziyaret sırasında ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın imzalanması planlanıyor.