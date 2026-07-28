Türkiye’nin nükleer enerji hamlesi

Dünya'nın en önemli enerji kaynağı elbette tartışmasız nükleer güçtür. Bunun yanında ürettiği enerji miktarı, muazzam boyutlara ulaşabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde oldukça rağbet gören bir enerji kaynağı olan nükleer reaktör liyakatli kişi ve kurumlarca yönetildiğinde neredeyse yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar enerjisi) kadar temiz olabilmektedir. Nükleer enerji, 1879 yılında Uranyum'un keşfi ile başlayan ve 1934 yılında atomun parçalanması ile devam eden süreçte politikacılar, bilim adamları ve sanayicilerin gündemine girmiştir.
DÜNYADA HIZLA YAYILDI
Dünyanın ilk nükleer enerji santrali, Sovyetler Birliği döneminde 1954 yılında çalışmaya başlayan Obninsk Nükleer Enerji Santrali'dir. Nükleer santrallerin yaygınlaşması 1970'li yılların başındaki petrol krizi ile birlikte başladı. Petrol ve diğer hidrokarbon kaynaklarına sahip olmayan ülkeler, bu kaynaklara olan bağımlılıklarını azaltmak ve enerji arz güvenliklerini temin etmek için nükleer santrallere yöneldiler. Nükleer santraller tüm dünyada hızlı bir şekilde işletmeye alınırken, 1979 yılında ABD'de yaşanan Three Mile Island (TMI) ve 1986 yılında Sovyet Rusya'da (bugün Ukrayna sınırları içinde) yaşanan Çernobil kazaları ile yavaşlama olsa da nükleer santraller tüm dünyada kurulmaya devam etti.
SANTRALLER NASIL ÇALIŞIYOR?
Nükleer santrallerin çalışma prensibi, nükleer fisyon reaksiyonlarıyla ısı üretmeye dayanır. Bu ısı, santralin içinde bulunan suyu kaynatır ve buharlaştırır. Bu buhar, türbinleri döndürerek elektrik jeneratörlerine enerji iletir. Bu işlem, kömür veya gazla çalışan santrallerdeki enerji üretim sürecine benzer ancak kullanılan yakıt ve enerji üretim metodu son derece farklıdır. Bir nükleer santralin kalbinde yer alan reaktör, nükleer fisyon reaksiyonlarının meydana geldiği yerdir. Reaktördeki uranyum-235 veya plütonyum-239 gibi radyoaktif elementler, parçalanır ve bu parçalanma sırasında büyük miktarda enerji ortaya çıkar. Bir nükleer santral; reaktör, buhar jeneratörü ve türbin olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Üretilen buhar, türbinleri döndürür ve jeneratör aracılığıyla elektrik üretimi sağlanabilir. Türbinlerin dönüşüyle elde edilen mekanik enerji, jeneratörlere aktarılır ve elektrik enerjisine dönüştürülür.
KESİNTİSİZ AĞ SAĞLIYOR
Nükleer enerjinin sunduğu pek çok avantaj onu dünyanın birçok ülkesinde önemli bir enerji kaynağı haline getirir. Fosil yakıtlarla kıyaslandığında çok daha düşük karbon salınımına sahip olan nükleer enerji, elektrik üretimi sırasında karbondioksit gibi sera gazları salmaz ve bu da iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir araç haline getirir. Nükleer enerji, birim başına çok yüksek enerji yoğunluğu sağlar. Örneğin, sadece bir kilogram uranyum-235, 24.000 ton kömürün üreteceği enerjiye eşdeğer enerji üretebilir. Bu durum nükleer enerji kaynaklarının son derece verimli olduğunu ve daha az yakıtla çok daha fazla enerji üretebildiğini gösterir. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha güvenilir ve sürekli enerji üretebilen nükleer santraller, YOĞUN BİR KAYNAK Nükleer enerji, atom çekirdeklerinin parçalanması veya birleşmesi yoluyla elde edilen yüksek enerji miktarıdır. Bu enerji, atomların yapısal değişiklikleri sırasında ortaya çıkar ve oldukça yoğun bir enerji kaynağı sunar. Günümüzde elektrik üretimi başta olmak üzere, birçok endüstriyel alanda kullanılır ve nükleer santraller, bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. Nükleer santralin kalbinde, atom çekirdeklerinin kontrollü bir şekilde parçalandığı reaktör yer alır. Bu süreç, büyük miktarda ısı üretir ve bu ısı, suyu kaynatarak buhar üretir. Elde edilen buhar ise türbinleri döndürerek elektrik jeneratörlerine enerji aktarır. Fosil yakıtlara dayalı enerji üretim yöntemlerine göre daha az karbon salınımı yapan ve bu özelliğiyle çevre dostu bir alternatif sunan nükleer enerjinin potansiyel tehlikeleri ve radyoaktif atıkların yönetimi gibi zorluklar, bu enerji kaynağının kullanımını karmaşık hale getirebilir. güneş ışığına veya rüzgara dayalı enerji üretim yöntemleri, çevresel faktörlere bağlı olarak dalgalanabilir, ancak günün her saati kesintisiz enerji üretme kapasitesine sahiptir. Bu durum enerji arz güvenliğini artırır ve santralin bulunduğu bölgedeki enerji ihtiyacını sürekli olarak karşılamaya yardımcı olur.
YARIM ASIRLIK HEDEF
Türkiye, enerji bağımlılığını azaltmak ve enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla nükleer enerjiyi hedeflemiştir. Ülkemizin yarım asırlık nükleer güç santrali kurma hedefi, Türkiye ile Rusya Arasında Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın 2010 tarihinde imzalanmasıyla gerçekleşmeye başlamıştır. Yapılması planlanan santral, her biri bin 200 MW (megawatt) olan, dört güç ünitesinden oluşacak ve yılda yaklaşık 35 milyar kWh (kilovat saat) elektrik enerjisi üretilecektir. Ülkemizin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop Nükleer Santrali için 2013'te Japonya ile nükleer santral yapımı ve işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalanmıştır. Akkuyu ve Sinop'ta toplam sekiz reaktör kurmayı planlayan Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 2025 sonuna kadar toplam elektrik ihtiyacının en az yüzde 5'ini nükleer güç ile sağlamayı hedeflemektedir. Nükleer santralde ağı genişletmeyi hedefleyen Türkiye, üçüncü santral için adım adım Çin'le işbirliğine gitmektedir.
BAŞKENTLERDE DE ÜRETİLİYOR
Dünyada birçok turizm ülkesi nükleer enerjiden faydalanmaktadır ve yine birçok nükleer reaktör turizm merkezlerine yakın yerde konuşlandırılmış. Fransa'da Paris'e 200 km'den daha yakın alanda 6 nükleer santral (Nogent, Dampierre, Saint-Laurent, Penly, Paluel, Belleville) bulunmaktadır. Nogent santralinin Paris'e uzaklığı sadece 70 km'dir. Fransa'da bulunan Loire Nehri üzerinde 14 adet nükleer güç santrali bulunmaktadır ve nehrin etrafındaki arazilerde tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Benzer şekilde, İspanya'da Madrid şehrine yakın 4 nükleer santral bulunmaktadır. İngiltere'de Londra'ya 200 km'den daha yakın alanda 8 nükleer santral bulunmaktadır. Ülke bazında bakılırsa Fransa elektrik talebinin yaklaşık yüzde 72'sini, Ukrayna yüzde 55'ini, Belçika yüzde 50'sini, İsveç yüzde 40'ını, Güney Kore yüzde 27'sini, Avrupa Birliği yüzde 30 ve ABD yüzde 20'sini nükleer enerjiden karşılamaktadır İnşa halindeki nükleer reaktörlerin 15'i Çin'de, 7'si Hindistan'da, 6'sı ise Rusya'dadır. Bunun yanında ABD'de 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4, Güney Kore'de 4, Fransa ve Türkiye'de 1'er nükleer reaktör inşa halindedir.
EMİSYONU AZALTIYOR
Nükleer enerji, atom çekirdeklerinin fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar aracılığıyla açığa çıkan enerji biçimidir. Bu enerji türü, atom çekirdeklerinin parçalanması (fisyon) veya birleşmesi (füzyon) yoluyla elde edilebilir. Nükleer enerjinin en yaygın kullanılan şekli fisyondur. Fisyon, ağır atom çekirdeklerinin bölünmesiyle enerji açığa çıkmasını sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, nükleer enerji santrallerinde ve atom bombalarının çalışmasında temel rol oynar. Füzyon ise daha hafif atom çekirdeklerinin birleşmesiyle yeni ve daha ağır bir çekirdek oluşturulmasıdır. Füzyon, günümüzde teorik olarak enerji üretimi için kullanılabilse de ticari anlamda henüz başarılı bir şekilde uygulanabilmiş değildir. Nükleer enerjinin önemli bir özelliği, düşük karbon emisyonu ve yüksek enerji yoğunluğudur. Diğer enerji kaynaklarıyla kıyaslandığında nükleer enerji, birim enerji başına çok daha fazla enerji üretme kapasitesine sahiptir ve çevreye çok daha az zarar verir. Ancak, bu enerji türü aynı zamanda ciddi güvenlik riskleri ve çevresel etkiler taşıyan bir teknoloji olma özelliği taşır.
ORTAYA ÇIKABİLECEK TEHLİKELER
Nükleer enerji yüksek verimlilik sunmasına rağmen beraberinde ciddi tehlikeler ve riskler taşır. Nükleer santral zararları olarak nitelendirilebilecek bu riskler, çevre ve insan sağlığı üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Radyoaktif atıklar: Nükleer santrallerin çalışması sırasında büyük miktarlarda radyoaktif atıklar üretilir. Bu atıklar, uranyum ve plütonyum gibi radyoaktif elementlerin parçalanmasından kaynaklanır ve binlerce yıl boyunca zararlı olabilir. Bu atıkların güvenli bir şekilde depolanması, ciddi bir çevre ve güvenlik sorunu yaşanmaması açısından önem taşır. Şu ana kadar nükleer atık depolamak için çeşitli çözümler önerilmiş olsa da en ideal yöntem bulunamamıştır. Kazalar ve sızıntılar: Reaktörlerdeki herhangi bir arıza, büyük miktarda radyoaktif madde sızıntısına yol açabilir. Nükleer santrallerin patlaması veya sızıntı yapması salınan radyasyonun zararları ile çevredeki ekosistemleri, su kaynaklarını ve halkı ciddi şekilde etkileyebilir. Çernobil (1986) ve Fukushima (2011) gibi büyük kazalar, nükleer santrallerin potansiyel tehlikelerini açıkça gösterir. Çernobil kazası, dünya çapında radyoaktif sızıntıya yol açtı ve binlerce kilometrekarelik alanı yaşamaya elverişsiz hale getirdi. Fukushima'daki kaza ise tsunami sonrası reaktörlerin soğutma sistemlerinin devre dışı kalması sonucunda büyük bir felakete neden oldu. Yüksek inşaat ve işletme maliyetleri: Santrallerin inşası, işletmesi ve bakımı oldukça pahalıdır. Santrallerin inşa edilmesi, güvenlik önlemlerinin alınması, personel eğitimleri ve sürekli bakım gereksinimleri, çok yüksek maliyetlere yol açabilir. Ayrıca, nükleer santrallerin yaşam döngüsü sonrasında radyoaktif atıkların yönetimi ve santralin kapanması da büyük maliyetler oluşturur.