Yasa dışı bahis oynatanlara göz açtırılmıyor: 22 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitesi PEKİNBET üzerinden bahis oynattıkları ve yapılan ödemelere aracılık ettikleri belirlenen 31 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka, kripto varlık ve elektronik para hesaplarında toplam 231 milyon 300 bin lira tutarında para hareketi tespit edilmesi üzerine "Takipli Siber Suç Soruşturması" başlatıldığı bildirildi.