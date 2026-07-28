YENİ Parti’ye eski adet!

Özgür Özel 'in duyurusunun ardından CHP'den peş peşe istifalar yaşanmaya başladı. YENİ Parti'nin Kurucular Kurulu'nda Veli Ağbaba , Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi eleştirilerin odağındaki milletvekilleri yer alıyor. Söz konusu isimler, İBB ve Aziz İhsan Aktaş davaları başta olmak üzere birçok iddianamede yolsuzluk, rüşvet ve delege borsası kurmak gibi vahim iddialarla anılıyor.

KASAYI TAMAMEN BOŞALTTILAR Özgür Özel ve ekibi, ilk olarak CHP'den istifalarına saatler kala CHP Meclis Grubu'nun kasasını boşaltarak gündeme oturdu. Grup faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla CHP'li milletvekillerinin maaşlarından düzenli olarak kesilen aidatlarla oluşturulan bütçe, Özel'e yakın grup tarafından Yeni Parti'nin kurulmasına az bir süre kala kendi vekilleri arasında paylaştırıldı. Böylece CHP'ye ait yaklaşık 7 milyon liralık kaynak gasp edilerek YENİ Parti'ye transfer edildi.





BİRÇOK DEMİRBAŞ DA KAYIP

Genel Merkez tarafından görevden alınan il-ilçe başkanları da Özel'in 'örtülü müsaadesiyle' kendi bölgelerinde yağmaya girişti. Yurt genelinde CHP'nin birçok il-ilçe başkanlığı talan edildi. Binalarda yer alan bilgisayar ve koltuk takımı gibi birçok demirbaşın hala kayıp olduğu öğrenildi. Kayıp olan tüm malzemelerin Yeni Parti'nin yeni il-ilçe binalarına taşınacağı iddia ediliyor. YENİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabı da CHP'den çalındı. Özel ve ekibi, CHP Meclis Grubu'nun X platformundaki hesabını gasp ederek ismini "YENİ Parti" olarak değiştirdi. 155 bin takipçiye sahipken teslim alınan söz konusu sayfa, YENİ Parti'nin resmi X hesabı olarak tanıtıldı.