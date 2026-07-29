AK Parti’nin 25 yıllık vizyonu tek logoda

AK Parti'nin 14 Ağustos'ta kutlayacağı 25. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan özel logo, çeyrek asırlık dönemde hayata geçirilen yatırım, eser ve milli projeleri tek bir tasarımda buluşturdu. "25" rakamının içerisine işlenen semboller; ulaşımdan savunma sanayiine, enerjiden uzay çalışmalarına, kültürel mirastan çevreye kadar birçok alandaki vizyonu yansıtıyor. Logonun sol tarafındaki "2" rakamının üst bölümünde Türk bayrağı, kalem, kitap, başak, sanayi çarkı ve çiçek motifleri yer alıyor. Bu bölüm; milli birlik, eğitim, üretim ve kalkınmayı simgeliyor. Orta bölümde kara yolu, şehir silüeti, ağaç ve yaprak figürleri dikkat çekerken, alt bölümde (Abdülhamid Han veya Fatih) sondaj gemisini temsil eden petrol arama platformu, sanayi tesisleri ve deniz figürüyle birlikte enerjide tam bağımsızlık hedefine vurgu yapılıyor.

PROJELER GEÇİTİ

Logonun sağ tarafındaki "5" rakamı ise Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği önemli projeleri bir araya getiriyor. Üst bölümde İstanbul Havalimanı, üzerinde ise milli havacılık ve savunma sanayiini simgeleyen KAAN milli muharip uçağı, HÜRJET ve GÖKBEY helikopterini çağrıştıran hava araçları yer alıyor. Aynı bölümde TÜRKSAT uydusu uzay ve haberleşme alanındaki yatırımları temsil ediyor. Orta bölümde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile birlikte Adıyaman'daki Nissibi Köprüsü'nü andıran köprü silüeti bulunuyor. Bu bölüm, tarihi miras ile dev ulaşım yatırımlarını aynı karede buluşturuyor.