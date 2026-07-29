Astsubay adayları tatbikatta yeteneklerini sergiledi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ
) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İzmir
'in Urla
ilçesinde düzenlenen Yıl Sonu Tatbiki Askeri Eğitim Kampı'nda, yıl boyunca edindikleri askeri bilgi ve becerileri uygulamalı tatbikatla sergiledi. MSÜ Kara Harp Okulu ATAT Bölge Birliği Komutanlığı'nda gerçekleştirilen kampta, birinci sınıf öğrencileri 6 hafta, ikinci sınıf öğrencileri ise 2 hafta eğitim aldı. Kız ve erkek öğrencilerin yanı sıra 10 ülkeden 143 misafir askeri öğrenci eğitimlere katıldı. Eğitim kapsamında öğrenciler, atış, sızma parkuru, muharebe düzenleri, duruma dayalı eğitimler, yüzme ve göğüs göğse muharebe gibi temel askeri eğitimleri sahada uyguladı. Müşterek eğitim faaliyetleri çerçevesinde ise yangınla mücadele, bot
harekatı, el yapımı patlayıcı (EYP) faaliyetleri, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) takımının tanıtımı, helikopterlerin tanıtılması ve yönlendirilmesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterindeki teçhizatın tanıtımı ile amfibi ve hava hücum harekatına yönelik eğitimler yer aldı.