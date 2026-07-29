Barcelona’da metro yangını: 39 yolcu hastanelik oldu

İspanya
'nın Katalonya bölgesinin başkenti Barcelona
'da dün metro hattında yangın paniği yaşandı. Yolcular, acil çıkış kapılarını açarak raylara indi ve yaklaşık 200 metre yürüyerek tünelden çıkarak perona ulaştı. Bu süreçte 39 yolcu hastanelere sevk edildi. Acil Sağlık Sistemi (SEM) ekipleri, metrodaki 129 yolcunun hafif yaralandığını bildirdi. Yangın anında bazı yolcular, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düştüğünü ve ilerleyebilmek için cep telefonlarının ışığını kullandıklarını ifade etti. Barcelona Toplu Taşıma Kurumu (TMB), seferlerin dün sabah erken saatlerden itibaren normale döndüğünü duyurdu.