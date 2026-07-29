Başsavcılık düğmeye bastı! CHP’nin seçmen verileri iddiasında şok gelişme

CHP Genel Başkanlığı vekilinin suç duyurusu yargıya taşındı. Başvuruyu değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

İKİ ŞÜPHELİNİN ADRESLERİNDE ARAMA YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 24 Temmuz 2026 tarihinde şüpheliler Çetin Fındık ile İsmail Yekta Deger'e ait adreslerde, eklentilerinde ve adreste bulunan diğer kişilerin üstleri ile eşyalarında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, şüpheli İsmail Yekta Değer'in evinde; 6 adet HDD, 1 adet SSD, 14 adet CD/DVD, 6 adet USB, 2 adet cep telefonu, 2 adet SIM kart, 2 adet tablet, 1 adet laptop, 1 adet masaüstü bilgisayar kasası ele geçirildi.

Şüpheli Çetin Fındık'ın evinde ise; 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet ele geçirildi.

DİJİTAL İNCELEME BAŞLATILDI

Başsavcılık açıklamasında, ele geçirilen dijital materyaller ile müşteki kurumun şikâyetine konu bilgisayar üzerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli teknik incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak teknik raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulacağı belirtilirken, soruşturmanın Başsavcılık tarafından titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.