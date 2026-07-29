Bayraklı Meclisi’nden SGK kararı

Bayraklı
Belediye Meclisi, Belediye Başkanı İrfan Önal başkanlığında olağanüstü toplandı. Meclis toplantısında belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu
'na (SGK
) olan borçlarına karşılık bazı taşınmazların devredilmesine ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca Turan Mahallesi'nde içkili yer bölgesinin genişletilmesine ilişkin önerge görüşülürken, Onur Mahallesi'ndeki bir taşınmazın da İzmir Büyükşehir Belediyesi
'ne sosyal hizmet merkezi olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi gündeme geldi. Kararın ardından açıklama yapan Başkan İrfan Önal, SGK borçlarına ilişkin yapılandırma sürecine dikkat çekti. Önal, yapılandırma öncesinde SGK tarafından belediyeden borçlara karşılık kullanılabilecek taşınmazların talep edildiğini belirterek, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı arsaların bu kapsamda devredilebileceğini söyledi.