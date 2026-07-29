Başkan Erdoğan: Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce sahip!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BÖLGEDEKİ SORUNLARIN ANA KAYNAĞI İSRAİL"

Milletimizin sadece duasının ve desteğinin değil umutlarının da bizimle olduğunun idrakindeyiz. İnşallah şahsımıza iktidarımıza yönelik bu güveni boşa çıkarmayacağız. Şunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini temenni ederiz: Bizim için insan, siyasetimizin özüdür.

Ne yapıyorsak insanımızı rahat ettirmek için yapıyoruz. Umutsuzluğa kapılmadan, dönemsel sorunların üzerine ciddiyetle giderek kendi potansiyelimize güvenerek yolumuzda kararlılıkla ilerleyeceğiz.

Kabinemizin 69'uncu toplantısını az önce tamamladık. Birçok başlığı etraflıca ele aldık. Enerjide Türkiye'yi merkez ülke yapma stratejisini değerlendirdik. Türkiye'nin merkezinde yer aldığı coğrafya son yılların en sancılı günlerini yaşıyor. İsrail'in savaş bağımlısı yönetimi bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. İsrail Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor.

İsrail Batı Şeria'da da izlediği politikalar bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır.

"1 TRİLYON LİRALIK DESTEK PAKETİNİ DEVREYE ALDIK"

Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Türkiye çoklu şokları başarıyla yönetiyor. 258 milyar liralık uygun koşullu finansman imkanı sağladık. Üretim, yatırım, ihracat için 1 trilyon liralık destek paketini devreye aldık. Turizm sektöründe vergi yükünü yarıya indirdik. Konaklama vergisini yüzde 1'e düşürdük. Tekstil, hazır giyim gibi emek yoğun sektörlerimizde istihdamı korumaya yönelik desteklerimizi de sürdürüyoruz.

Önümüzdeki yoğun bir çalışma dönemi var. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce sahiptir.

"TERÖRÜN FATURASI 2,3 TRİLYON DOLARI GEÇTİ"

Terörsüz Türkiye süreci ülkemize kazandıracak. Terörün olumsuz etkileri büyüme, ihracat ve istihdam başta olmak üzere pek çok başlıkta derinden hissedilmiştir. Terörün faturası 2,3 trilyon doları geçti.

"ADADA SÜKUNET ADİL, KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇÖZÜMLE SAĞLANABİLİR"

Türkiye uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkı çerçevesinde Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı zulme son vermiştir. Adada sükunet ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sağlanabilir. Burada yanlış hesap yapanlara şu gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum;

Türkiye tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerini asla yalnız bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına bir daha izin vermeyeceğiz.

"YANAN ALANLARA TEMEL DEĞİL TOHUM ATILDI"

Afetlerde ne söz verdiysek yerine getirdik. 28 bine yakın orman kahramanımız, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 İHA, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bugünlerde 7/24 nöbetteyiz. Yanan alanlara temel değil tohum atıldı. Toplam 90 yangın çıkmıştır. 81'i tamamen kontrol altında. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere 929 kara aracı ile 3 bin 210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor.

İspanya ve Fransa'ya ikişer adet yangın söndürme uçağımızı destek amaçlı gönderdik. Orman yangınlarıyla boğuşan bütün ülkelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ağustos ve Eylül aylarında bilhassa daha dikkatli olmamız gerekiyor.

Açık alanlarda ateş yakmayalım. Yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımızı da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim. Girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Bir duman gördüğümüzde gerekli yerleri arayalım. Orman yangınlarıyla mücadele eden bütün ekiplerimize tekrar başarılar diliyor, ayaklarına taş değmesin diyorum.

Kabine Toplantısı'nda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla."