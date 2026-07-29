Eğitim sisteminde yeni sayfa

Yeni düzenlemeyle ortaokullarda gelişim raporu uygulaması başlarken, seçmeli derslerden nakil işlemlerine, okul güvenliğinden devamsızlık kurallarına kadar birçok alanda yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Yönetmelikte ilk kez "bütüncül gelişim" ve "Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi" kavramlarına da yer verildi. Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri "Gelişim Raporu" uygulamasının ortaokullara yaygınlaştırılması oldu.

SEÇMELİ DERSLER İlkokullarda uygulanan sistem, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 5'inci sınıflardan başlamak üzere ortaokullarda da uygulanacak. Yönetmelikte ilk kez "bütüncül gelişim" anlayışı tanımlandı. Buna göre öğrencilerin, zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal, bireysel, ahlaki gelişimleri bir bütün olarak ele alınacak.

Yönetmeliğe eklenen "Erdem-Değer- Eylem Çerçevesi" ile eğitim faaliyetlerinde milli ve manevi değerler ile evrensel insani değerlerin esas alınması hedefleniyor. Seçmeli ders tercih süreci de yeniden düzenlendi. Buna göre öğrenciler ders tercihlerini ocak ve şubat aylarında yapacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler için uygulanacak uyum programı kapsamı genişletildi. Program kapsamında öğrencilerin okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına daha kolay uyum sağlamaları hedeflenirken, veliler de ebeveyn eğitim programlarına dahil edilecek. Ortaokullarda şubeler e-Okul sistemi üzerinden kura yöntemiyle oluşturulacak. Şube değişikliği ise yalnızca velinin yazılı talebi ve rehberlik servisinin gerekçeli raporunun bulunması halinde yılda bir kez yapılabilecek. Velilere özürsüz devamsızlık yapan öğrenciler için 5'inci, 10'uncu ve 15'inci günlerde bildirim yapılacak. Bazı özel durumlarda ise 30'uncu günde ayrıca resmi tebligat gönderilecek.