Eski vali Tuncay Sonel'den kan donduran suç ağı: Casus yazılım, böcekli dinleme ve darp...

Cinayete kurban gittiği anlaşılan ve 5 Ocak 2020'den beri aranan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel 'in, el konulan dijital materyallerinde yapılan incelemede ortaya çıkarılan talimat ve mesajlaşma trafiği, kendi kontrolünde FETÖ benzeri bir yapılanma kurduğunu ortaya çıkardı.

VALİNİN BAĞIMSIZ EKİBİ NASIL ÇALIŞTI?



Delillere göre eski vali Sonel'in aktif, ihraç ve eski kamu personelinden oluşturduğu, sadece kendi talimatlarıyla hareket eden çete, görev alanı dışındaki illerde de yasa dışı faaliyet yürüttü.

Sonel'in aleyhindeki sosyal medya hesaplarını tespit etmesi için talimat verdiği ihraç polis Gökhan Ertok ve koruma polisi Şükrü Eroğlu üzerinden yürütülen operasyon ağında, tespit edilen kişiler dövüldü.