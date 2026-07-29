Gönüllüler temizledi

Çıralı mevkisinde, Ulupınar Mahallesi Muhtarı Salih Sarıca, SS. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, turizmciler ve bölgeye tatil için gelen yerli ve yabancı turistler ile yerleşik yaşayan vatandaşlar, Maden Koyu sahil temizliği için bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişilik grup, karadan araçla ulaşımın olmadığı Maden Koyu'na tekne ile geçti. Burada temizliğe başlayanlara eldiven ve çöp poşetleri dağıtıldı. Bazı turizm işletmecileri ise plastik parçaları toplamak için şarjlı el süpürgesi ve çevre temizliğinde kullanılan hava üfleyen şarjlı cihazları kullandı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte, bir traktör dolusu malzeme toplandı. Çöpler tekneye konularak Çıralı'ya götürüldü ve çöp kutularına bırakıldı. Gönüllü deniz kaplumbağası koruyucuları ile birlikte temizlik çalışmasına katılan SS. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "Bugün Çıralı ekibi olarak, yerli ve yabancı misafirlerimizle beraber yan koylarımızda temizlik yapıyoruz. Günümüzün en büyük baş belası olan plastik atıklar, artık sahillerimizde çok da var. Bunları yok etmek istiyoruz. Çevre konusunda Çıralılılar ve buraya gelen misafirler duyarlı. Hep beraber çok büyük bir katılımla beraber sahilimizi temizliyoruz" dedi.