HKÜ’de gelecegin tasarımcıları yetisecek

2008 yılında Gaziantep
'in ve bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), akademik programlarını çağın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye ve büyümeye devam ediyor. Eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetlerine verdiği önemle öne çıkan HKÜ, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bölgenin ilk ve tek "Endüstriyel Tasarım" lisans programını açtı. Yeni açılan Endüstriyel Tasarım Bölümü'nün, HKÜ'nün üretim, tasarım, teknoloji ve yenilik odaklı eğitim vizyonunun önemli bir yansıması olduğunu belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültemiz bünyesinde açtığımız Endüstriyel Tasarım Bölümü ile öğrencilerimizi yalnızca estetik bakış açısına sahip bireyler olarak değil; aynı zamanda üretim süreçlerini bilen, kullanıcı odaklı düşünen, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilen tasarımcılar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. HKÜ'nün, öğrencilerini yalnızca bugünün mesleklerine değil, geleceğin dönüşen iş alanlarına da hazırlamayı önemsediğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan; "Bölümümüz, öğrencilerimize tasarım düşüncesi problem çözme, üretim teknolojileri, malzeme bilgisi, sürdürülebilir tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme konularında güçlü bir donanım kazandıracak" ifadelerini kullandı.