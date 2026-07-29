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‘İletişimin Yüzyılı vizyonu bizim için bir pusula olmuştur’

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

‘İletişimin Yüzyılı vizyonu bizim için bir pusula olmuştur’
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen "2. İletişim Şurası"nın açılışında yaptığı konuşmada, ilk adımı 2003'te atılan bu köklü istişare zeminini, 23 yıl aradan sonra İletişim Başkanlığı uhdesinde, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" vizyonuyla yeniden hayata geçirmenin onurunu yaşadıklarını ifade etti. Duran, "Bizler İletişim Yüzyılı vizyonu çerçevesinde iletişim politikalarını milli kapasitenin ayrılmaz bir parçası haline getirmeye gayret ediyoruz" dedi. Burhanettin Duran, iletişim çağından anlatı çağına geçilen bu dünyada yapay zekanın bir anlamda caydırıcı güç olarak belirdiğini vurgulayarak, "Bizler, 2. İletişim Şuramızı bu düşünce ve saiklerle hayata geçirdik. İçinde yaşadığımız dünyanın meydan okumalarını tespit etmek, güçlü yönlerimizi pekiştirip eksikliklerimizi gidermek amacıyla toplantılar tertip ettik" diye konuştu.
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