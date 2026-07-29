Kırmızı bülten ile aranan şahıslara büyük operasyon

İçişleri Bakanlığı, aralarında kırmızı bültenle aranan 27 kişinin de bulunduğu toplam 65 firari suçlunun 8 farklı ülkeden Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Operasyonlar uluslararası işbirliğiyle gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, ulusal ve uluslararası seviyede aranan 65 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, firari şahıslar Gürcistan'dan 51, Almanya'dan 7, Belçika'dan 2 kişi olmak üzere Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan teslim alındı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul ve Bursa'da ise polis ekipleri eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 farklı suç örgütüne baskınlar yapıldı, aralarında kırmızı bülten ile arandığı tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütlerinin son dönemlerde "yeni nesil" diye adlandırılan, motosikletlerle iş yeri kurşunlaması ve yağma gibi suçlara karışan üyelere sahip olduğu belirtildi.