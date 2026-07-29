Macron Türkiye’ye teşekkür etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
, İspanya
'nın ardından Fransa
'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye
'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'ye teşekkür etti. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Fransa'ya iki yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin açıklamasını alıntıladı. Macron, Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda "Teşekkürler Türkiye" ifadesini kullandı. Öte yandan Fransa'nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.