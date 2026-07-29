Haberler Gündem ‘Milletimizin yaralarını sardık’ ‘Milletimizin yaralarını sardık’ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat yangınının yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarak, “Devlet olarak yaraları sardık. 1 yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur var” dedi. HABER MERKEZİ













Türkiye'nin hafızasında derin izler bırakan 2021 Manavgat orman yangınının üzerinden 5 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, facianın yıl dönümünde yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden 6 vatandaşı rahmetle andı, yangının ardından devletin tüm imkanlarıyla yürütülen yeniden inşa çalışmalarına dikkat çekti. Bakan Murat Kurum, NSosyal hesabından, Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen 2021'deki Manavgat yangınına ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Yangının ardından inşa edilen evlerde yaşayan ailelerin görüntülerini de paylaşan Kurum, şunları kaydetti: "Yüreğimize ateş düşüren Manavgat yangınının bugün 5. yılı. Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. 1 yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var."





'DEVLET SÖZÜNÜ TUTTU'

Görüntülerde yer alan ev sahiplerinden Hanım Çiftçi, yangın günü yaşadıkları korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı. Yangının olduğu sabah alevlerin etrafı sardığını belirten Çiftçi, "Ne yapacağız, nereye gideceğiz bilemedik. Jandarmalar geldi, bağrışarak çıktık evden. Ev ateş aldı, arabalara bindik, dumandan nereye gidiyoruz bilemedik. Hayvanlar da ahırda bağırıyor. Birkaç gün sonra evi yıkmak için geldiler. Evime 'Hakkını helal et, çocuklarımı büyüttün, yedik içtik.' dedim. Başımıza bu geldi, çok ağladık" diye konuştu. Devletin desteğiyle konutların kısa sürede inşa edildiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti: "Çok güzel yapacağız dediler, yaptılar da Allah razı olsun, sağ olsunlar. Güvenmesek yıktırır mıydık? Kimileri 'Evi yıktılar, yapmazlar.' dedi. 'Hayırlısı, yaparlarsa da yapmazlarsa da devletimiz' dedik. Hükümetimizden, devletimizden Allah razı olsun. Dedikleri gibi yaptılar, sözlerini tuttular. Herkese teşekkür ederiz."