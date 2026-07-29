Nükleer tıp şirketleri mercek altına alındı

Rekabet Kurulu, nükleer
tıp pazarında faaliyet gösteren 11 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma açılan şirketler, Medicheck Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ, Referans Nükleer Tıp Sağlık Ltd. Şti., Fefa Nükleer Tıp Ticaret Ltd. Şti., Sintias Moleküler Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Sintias Nükleer Tıp Ticaret Ltd. Şti., Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bianco Sağlık Ürünleri Ticaret Pazarlama Ltd. Şti., Nukleus Sağlık Hizmetleri AŞ, MNT Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ, GAMA AŞ olarak bildirildi.