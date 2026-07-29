Rüzgarla açığa sürüklenen sörfçüleri deniz polisi kurtardı

Antalya
'nın Konyaaltı Sahili'nde SUP board (kürek sörfü) yapmak için bir grup sörfçü geçtiğimiz pazar sabahının ilk ışıklarıyla denize açıldı. 38 kişiden oluştuğu öğrenilen grup dönüşe geçtiği sırada aniden etkisini artıran rüzgâr nedeniyle kürek çekmelerine rağmen kıyıya ulaşamadı. Akıntı ve rüzgârın etkisiyle giderek açığa sürüklenen sporcular yardım talebinde bulundu. 2 MİL SÜRÜKLENDİLER İHBARIN ardından alarma geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde sürüklenen gruba kısa sürede ulaştı. Yaklaşık 2 mil açıkta bulunan 38 kişi, SUP boardlarıyla birlikte güvenli şekilde kurtarılarak Antalya Yat Limanı'na getirildi. Burada sağlık ve güvenlik kontrollerinden geçirilen vatandaşların herhangi bir olumsuz sağlık durumunun bulunmadığı öğrenildi.