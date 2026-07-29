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SON DAKİKA: Fed faiz kararını açıkladı! beklentiler doğrultusunda hangi adım atıldı?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Alınan bu kararla birlikte Fed, 2026 yılındaki 5. toplantısını da faiz değişikliğine gitmeyerek 'pas geçmiş' oldu.
SABAH
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Böylece Fed, 2026'nın 5 toplantısında da 'pas geçmiş' oldu.