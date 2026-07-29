SON DAKİKA : Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

361 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

MASAK incelemelerine göre Kent A.Ş. ile çok sayıda müteahhit arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira bedelli "danışmanlık hizmeti" sözleşmeleri imzalandığı belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre bu sözleşmeler kapsamında şu ana kadar 361 milyon 392 bin 264 liranın, yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden "danışmanlık" adı altında tahsil edildiği bu tespitlerin mağdur müteahhitlerin beyanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla desteklendiği belirtildi.