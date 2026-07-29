SON DAKİKA : Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personel hakkında yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldı.
RUHSAT SÜRECİNDE KRİPTOLU SİSTEM İDDİASI
Soruşturmada, yapı ruhsatı verilmesinde resmi yetkisi bulunmayan belediye iştiraki Kent A.Ş. görevlilerinin, kriptolu ve kapalı devre elektronik posta sistemi üzerinden oluşturdukları iletişim ağıyla ada ve parsel bazında hazırlanan renklendirilmiş Excel tabloları üzerinden ruhsat süreçlerinin yönlendirildiği tespit edildi.
361 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
MASAK incelemelerine göre Kent A.Ş. ile çok sayıda müteahhit arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira bedelli "danışmanlık hizmeti" sözleşmeleri imzalandığı belirlendi.
Soruşturma dosyasına göre bu sözleşmeler kapsamında şu ana kadar 361 milyon 392 bin 264 liranın, yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden "danışmanlık" adı altında tahsil edildiği bu tespitlerin mağdur müteahhitlerin beyanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla desteklendiği belirtildi.
MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ RAPORU DOSYADA
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin hazırladığı raporda ise Üsküdar Belediyesi ile Kent A.Ş. arasında organik bir bağ kurulduğu, müteahhitlerin ruhsat alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandığı ve bu yöntemle gayriresmi gelir elde edildiği tespit edildi.
Raporda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da süreçte etkili olduğu ve eylemlerinin irtikap suçunu oluşturduğu değerlendirildi.