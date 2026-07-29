Üsküdar Belediyesi'ne operasyonda şok detaylar: Çikolata kutusunda milyonluk rüşvet!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik "Rüşvet", "İrtikap" ve "Örgüt Kurma" suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve Özel Kalemi Alihan Koçoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. MASAK, müteahhitler ile belediye iştiraki Kent A.Ş. arasında 1 milyar 78 milyon liralık paravan danışmanlık sözleşmesi imzalandığını ve 361 milyon liradan fazla tahsilat yapıldığını saptadı. Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı.
RUHSAT SÜREÇLERİ KRİPTO MAİL VE EXCEL İLE YÖNETİLDİ
Resmî yetkisi olmayan Kent A.Ş. çalışanlarının, kriptolu e-posta sistemi ve renk kodlu Excel tabloları üzerinden ruhsat süreçlerini yönlendirdiği saptandı. İnşaat hacmi yüksek projelerde rüşvet tarifesinin dolar üzerinden belirlendiği, toplanan paraların bir kısmının personele dağıtıldığı, bir kısmının ise Özel Kalem'in ihtiyaçları doğrultusunda Akkoyunlu'ya teslim edildiği iddia edildi. Soruşturmanın ilk iki dalgasında Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı.
RÜŞVET AĞININ RENKLİ ŞİFRESİ
Soruşturma kapsamında ifade veren şüphelilerden biri, ilçedeki müteahhitlerle belediye yetkilileri arasında yürütülen rüşvet pazarlıklarına ilişkin hazırlanan renk kodlu tabloyu deşifre etti. Renklendirme tablosuna göre, yapı dosyalarının farklı renklerle sınıflandırıldığı ve her rengin izlenecek işleme ilişkin ayrı bir talimat içerdiği belirlendi.
Buna göre, mavi renkle işaretlenen yapıların müteahhitlerle anlaşmanın sağlandığı ve işlemlerin yürütülmesi gereken dosyaları ifade ettiği tespit edildi. Kırmızı renkle işaretlenen dosyaların, taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için işlemlerinin durdurulması gereken yapıları gösterdiği değerlendirildi. Yeşil renkle işaretlenen yapıların ise ilgili kişilerle henüz herhangi bir görüşme yapılmadığını ve bu nedenle işlemlerin ilerletilmemesi gerektiğini ifade ettiği belirlendi. Turuncu renkle gösterilen dosyaların ise ilgili kişilerle görüşmenin yapıldığı ancak sürecin henüz resmiyete dökülmediği, yeni bir talimat verilmesi halinde işlemlerin devam ettirilmesi gerektiği anlamına geldiği öğrenildi. Renk kodlu sınıflandırmanın dışında kalan ve herhangi bir renkle işaretlenmeyen dosyalarda ise işlem tarihleri, ada-parsel bilgileri ile ilgili kişilere ait iletişim bilgilerinin yer aldığı çizelge olduğu tespit edildi.
EN YÜKSEK DOLAR YAPI KONTROL MÜDÜR YARDIMCISINDA
Soruşturması kapsamında ifade veren şüpheli, ilçedeki müteahhitlerle belediye yetkilileri arasında yürütüldüğü öne sürülen rüşvet pazarlıklarına göz yuman belediye personeline "sus payı" adı altında dolar cinsinden ödeme yapıldığını gösteren dijital tabloyu adli makamlara teslim etti.
Tabloya göre; en yüksek aylık ödeme 950 dolar olarak yer aldı. Bu tutarın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yapan Harita Şefi ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görev yapan Müdür Yardımcısı ve bazı Bölge Mühendisleri için öngörüldüğü görüldü.
Şüphelinin savcılığa sunduğunu öne sürdüğü dijital tabloya göre, 2025 yılının Haziran ve Eylül aylarında en yüksek aylık ödeme tutarının 2 bin 500 dolar olduğu görüldü. İddiaya göre bu tutar Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görevli Müdür Yardımcısı için ayrıldı. Tabloda 1.900 dolar ile Ruhsat Şefi, Statik Şefi, Harita Şefi, Bölge Şefi ile çok sayıda Bölge Mühendisi ikinci sırada yer aldı. Koordinatör için ise Eylül 2025 itibarıyla 2 bin 100 dolarlık ödeme kaydı bulundu.
"PERSONELE HER AY KAPALI ZARFTA DOLAR DAĞITILDI"
Soruşturma dosyasına giren ifadede şüpheli, belediye personeline maaş dışında düzenli olarak kapalı zarf içinde para dağıtıldığını öne sürdü. Şüpheli, "Tarihini tam hatırlamamakla beraber Eylül veya Ekim 2024 yılından itibaren personellere her ay kapalı zarf içerisinde para dağıtılmaktadır. Bu elden ödemeleri bildiğim kadarıyla İmar Müdürlüğü'ndeki şefler, müdür yardımcıları ve müdürler almaktaydı. Her bir personel ayrı ayrı çağrılarak kapalı zarf içerisinde kendisine para verilmekteydi. Bu nedenle diğer personellerin aylık ne kadar aldığını bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla bu şekilde kendisine kapalı zarfta para verilen personellerden hepsi aylık olarak bu ödemeleri aldılar. Benim bildiğim kadarıyla bu kapalı zarf ile verilen ödemeyi kabul etmiyorum diyen personeller yoktur. Ayrıca Yapı Kontrol Müdürlüğü'ndeki personele de bu şekilde kapalı zarf içinde her ay düzenli olarak para verildiğini biliyorum. Ben ortalama ay bazında 800 Amerikan doları alıyorum." ifadelerini kullandı.