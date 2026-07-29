Zayıflama iğnesi mucize değil

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Kısa sürede kilo vermek isteyenlerin son dönemde en çok başvurduğu yöntemlerden biri olan zayıflama iğneleri, milyonlarca kişiye umut oluyor. Ancak uzmanlar, bu ilaçların tek başına "mucize" olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ergin Arslan ile Diyetisyen Sinem Paker, tedavinin ancak doğru beslenme, düzenli hareket ve kalıcı yaşam tarzı değişikliğiyle başarıya ulaşacağını vurguladı. Obezitenin estetik değil, kronik bir hastalık olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yalnızca ilaçla verilen kiloların kalıcı olmayacağını, tedavi sürecinin mutlaka hekim ve diyetisyen kontrolünde yürütülmesi gerektiğini söyledi.





TEK ÇÖZÜM DEĞİL

Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ergin Arslan, son dönemde büyük ilgi gören kilo verdirici iğnelerin doğru hastalarda etkili sonuçlar verebildiğini ancak tek başına kalıcı çözüm sağlamadığını belirtti. "Bu ilaçlar iştahı azaltarak kilo kaybını destekliyor. Ancak tedavi boyunca beslenme alışkanlığı değişmez, düzenli egzersiz yapılmazsa ilaç bırakıldıktan sonra iştah yeniden artıyor ve verilen kilolar geri alınabiliyor" diyen Arslan, tedavinin kişiye özel planlanması gerektiğini söyledi. Obezite cerrahisinin son seçenek olduğunun altını çizen Arslan, ameliyat öncesinde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve ilaç tedavisinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Cerrahi kararının hastanın vücut kitle indeksi ve ona eşlik eden hastalıklarına göre verildiğini belirten Arslan, "Her fazla kilolu kişi ameliyat edilmez. Öncelikli olan hedef, yaşam tarzını değiştirebilmektir" şeklinde değerlendirmede bulundu.