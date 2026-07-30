Amcasını pompalı tüfekle vurdu

İstanbul
'un Kağıthane
ilçesinde aynı binada yaşayan Atilla Ş. (35) ile kardeşi Özcan Ş. (47) arasında, Özcan Ş.'nin evinde yaptığı tadilattan kaynaklanan gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada Atilla Ş., yanında bulunan bıçakla kardeşi Özcan Ş.'yi yaraladı. Babasını korumak için araya giren Hamza Ş. (23) de iddiaya göre Atilla Ş. tarafından bıçaklandı. Bu sırada Özcan Ş.'nin diğer oğlu Agah Sırrı Ş. (21), pompalı tüfekle amcası Atilla Ş.'ye ateş etti. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.