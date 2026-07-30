Bakan Yumaklı’nın orman yangınları hakkında açıklaması: 169 yangından 163’ü kontrol altında!

Tarım ve Orman Bakanı ibrahim Yumaklı
, sanal medya hesabı üzerinden 'Orman Yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor' notuyla yaptığı açıklamada, "Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. Son olarak Antalya
Kaş ve Isparta Eğirdir
yangınları da tamamen kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 6 yangında ise; Mersin Gülnar ve Muğla
Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya ve Muğla Fethiye
yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir
Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor. Orman Kahramanları 'Yeşil Vatan' için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.