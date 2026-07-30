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Bakan Yumaklı'nın orman yangınları hakkında açıklaması: 169 yangından 163'ü kontrol altında!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünden bu yana ülke genelinde 110'u orman dışında olmak üzere toplam 169 yangına müdahale edildiğini ve bunlardan 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

DHA

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Bakan Yumaklı’nın orman yangınları hakkında açıklaması: 169 yangından 163’ü kontrol altında!
Tarım ve Orman Bakanı ibrahim Yumaklı, sanal medya hesabı üzerinden 'Orman Yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor' notuyla yaptığı açıklamada, "Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. Son olarak Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 6 yangında ise; Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor. Orman Kahramanları 'Yeşil Vatan' için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.
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