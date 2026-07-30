Çeşme’de hafta sonu nüfus patlaması

Çeşme
Turistik Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge, İzmir
'in Çeşme ilçesinde otellerin hafta sonu yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyleyerek, "Çeşme'nin daimi nüfusu 51 bin. Hafta sonları 400 binin üzerinde artış oluyor, sürekli sirkülasyon var. Çeşme'de hafta sonu nüfus neredeyse yarım milyona ulaşıyor" dedi. Türkiye
'nin en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olan Çeşme'de, konaklama tesislerindeki doluluk oranı sezonun zirve seviyesine ulaştı. Sezonun, mayıstaki bayram nedeniyle hızlı başladığını söyleyen Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge, okulların geç kapanması nedeniyle haziran ayının bekledikleri gibi geçmediğini söyledi. Temmuz itibariyle Çeşme'de hareketliliğin yeniden başladığını aktaran Belge, "Şu anda otellerimiz Çeşme'de yüzde 90 dolu, hafta sonları yüzde 100 doluluğa ulaşıyoruz. Çeşme şu anda normallerine döndü" dedi.