CHP'deki 'figüran' soruşturmasında yeni gelişme! Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiaları ve bu iddialara ilişkin yayınlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Timur Soykan, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı.





Başsavcılığın Sarıyer'de CHP'nin gerçekleştirdiği üye katılım törenine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında Timur Soykan ve Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.