‘Gerçek zenginlik vicdanın sesini dinleyebilmektir’

Yeni Asır yazarı ve Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Koçyiğit, olayı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: Menemen'de bir temizlik işçisinin bulduğu parayı hiç tereddüt etmeden yetkililere teslim etmesi, dürüstlüğün ve sağlam karakterin güzel bir örneğidir. Bu davranış, İslâm ahlâkının temel ilkeleri olan emanet, kul hakkı ve ihsan bilincini yansıtmaktadır. Kur'ân-ı Kerîm, emanetlerin sahiplerine verilmesini emreder (Nisâ, 4/58). Bulunan bir malı koruyup sahibine ulaştırmaya çalışmak, sadece hukuki değil, aynı zamanda dinî ve ahlâkî bir sorumluluktur. Bu olayın en dikkat çekici yönü ise ihsan şuurudur. Hz. Peygamber'in ifadesiyle ihsan, "Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak; O'nu görmesen de O'nun seni gördüğünü bilmektir." Bu güzel ahlaklı, vatandaşımızın örnek davranışı, genç nesillere dürüstlüğün en büyük erdem olduğunu hatırlatan bir mesajdır. Gerçek zenginlik, helal olmayan parada değil; emekte, kul hakkına saygıda ve vicdanın sesini dinleyebilmektedir.