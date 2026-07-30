Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 24 ilde uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken milyonlarca kök kenevir ve skunk bitkisi de imha edildi.

24 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar'ın da aralarında bulunduğu 24 ilde gerçekleştirildi. Operasyonlarda 408 kilogram uyuşturucu madde ile 159 bin 788 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı ekimi yapılan 3 milyon 325 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Operasyonlar kapsamında toplam 138 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 80'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.