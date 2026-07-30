MEB: 11 bin 576 tercih danışmanlığı birimi kuruldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adayları, tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Bakanlıkça, dün itibarıyla başlayan ve 10 Ağustos'a kadar devam edecek YKS tercih sürecinde adayların sağlıklı yönlendirilmesi hedefiyle ülke genelinde 11 bin 576 "YKS Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu.

BAŞVURU ŞEKİLLERİ

YKS Tercih Danışmanlığı Birimleri'ne başvuru yapma süreci, her üniversite veya kuruluşun kendi uygulamalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Adaylar, tercih danışmanlığı hizmeti sunan üniversitelerin veya kuruluşların resmi web sitelerini ziyaret ederek bu hizmetler hakkında bilgi alabilirler. Genellikle bu sitelerde iletişim bilgileri ve başvuru prosedürleri yer alır. Adaylar, tercih danışmanlığı birimi ile telefon, e-posta veya sosyal medya gibi kanallar aracılığıyla iletişime geçebilir. Bazı üniversiteler, adaylara yüz yüze danışmanlık hizmeti sunarken, bazıları çevrimiçi platformlar üzerinden danışmanlık hizmeti vermektedir.